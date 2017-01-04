القضاء المصري ينظر بـ”العفو الشامل” عن مبارك

حدد القضاء المصري، الأربعاء، جلسة الـ24 من يناير الجاري، أولى جلسات النظر في الدعوى القضائية المقامة لمطالبة الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، بإصدار عفو شامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في القضايا المتهم فيها كافة، أو التي ينظرها القضاء، ليتمكن من قضاء ما تبقى من عمره بحرية تامة.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد الموعد السابق، بعد أن أقام المحامي إحسان محرم دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الرئيس السيسي، بإصدار قرار بالعفو الشامل عن مبارك.

واستندت الدعوى، إلى أن الرئيس الأسبق مصري الجنسية، وتربى في مصر على القيم الدينية والتعاليم الإسلامية، الذي يأمر بالعفو عند المقدرة، واحترام الشيخ والكبير، كذلك الدور العسكري للرئيس الأسبق في حرب أكتوبر1973 بسلاح الطيران الذي كان له تأثيره القوي في حسم الحرب لصالح مصر، بحسب نص الدعوى .

وطالب المحامي بالدعوى ” بالعفو للظروف الصحية التي يمر بها الرئيس الأسبق، وقد بلغ من العمر أرذله، ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لم ولن يستفيد منها أحد”.

وينتظر مبارك الحكم في إعادة محاكمته، في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة الـ 25 من يناير 2011، التي أطاحت بنظام حكمه، إذ من المقرر أن يتم النظر لاتهامه في الشق الموضوعي، في الـ 2 من مارس المقبل.

ومن المقرر، أن تعاد محاكمته مرة أخرى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”، بعد أن ألغى القضاء حكماً بالسجن ثلاث سنوات ضده، في القضية، لتعاد محاكمته من جديد.