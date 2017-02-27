القوات البحرية الإيرانية تختبر صاروخ مجنح “نصر”

قامت القوات الإيرانية في إطار مناورات واسعة النطاق للقوات البحرية التابعة لها، بإطلاق أحدث صاروخ مجنح “نصر”، كما ذكرت قناة Press TV.

وذكر في وقت سابق أن القوات البحرية الإيرانية ستبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق “ولاية-95” في شمال المحيط الهندي.

حيث بدأت التدريبات بناء على أوامر من قائد البحرية الايرانية الاميرال حبيب الله سياري، وتغطي منطقة المناورات حوالي مليوني كيلومتر مربع.

كما ذكر سياري سابقا، بأن المناورات البحرية “ولاية-95” ستكون عبارة عن مناورات تكتيكية وعمليات استخباراتية، وإطلاق صواريخ وطوربيدات، فضلا عن عمليات إنقاذ.

وخلال التدريبات على العمليات الإستراتيجية الدفاعية، تستخدم المعدات العسكرية، بما في ذلك الغواصات وطائرات الهليكوبتر المصنعة في إيران.

ولم تصدر قيادة القوات البحرية الإيرانية بيانات عن عدد من الوحدات المشاركة في المناورات.

وفي وقت سابق قال قائد القوة البحرية الإيرانية بأنه ستجرى في مضيق هرمز وخليج عمان وباب المندب والأجزاء الشمالية من المحيط الهندي للتدريب على محاربة الإرهاب والقرصنة.

وتمر الملايين من براميل النفط يوميا متجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا عبر باب المندب ومضيق هرمز الواقعين على امتداد سواحل اليمن وإيران.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (ارنا) إن سفنا وغواصات ومروحيات تابعة للبحرية ستشارك في التدريبات التي ستجرى على مساحة نحو مليوني كيلومتر مربع وسيستعرض أفراد مشاة البحرية مهاراتهم على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران.

والأسطول الخامس الأميركي متمركز في المنطقة ويحمي الممرات الملاحية في الخليج والمياه المجاورة.

والشهر الماضي أطلقت مدمرة أميركية طلقات تحذيرية على أربعة زوارق سريعة إيرانية قرب مضيق هرمز بعد أن اقتربت الزوارق بسرعة عالية. والزوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني الذي لا يشارك في المناورات الراهنة.

وقال ترامب في وقت سابق هذا الشهر إنه وجه تحذيرا رسميا لإيران بعد إطلاقها صاروخا باليستيا وفرض بعد ذلك عقوبات جديدة عليها.