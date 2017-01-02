القوات التركية تستهدف داعش سوريا بصواريخ ذكية موجهة
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سلاح الجو التركي
سلاح الجو التركي
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القوات التركية تستهدف داعش سوريا بصواريخ ذكية موجهة

2 يناير, 2017
أحمد علي
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نشرت القوات المسلحة التركية تسجيلات مصورة للعمليات الجوية التي يجريها سلاح الجو ضد أهداف تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الإرهابي شمالي سوريا تظهر استخدام صواريخ ذكية وموجهة خلال العمليات.

وبحسب التسجيلات المنشورة فإن المقاتلات التركية تتمكن بفضل الصواريخ الذكية والموجهة، من توجيه ضربات جوية محددة ضد أهداف الإرهابيين، دون التسبب بأضرار للمواقع المدنية.

وفي الوقت نفسه، تتوخى القوات المسلحة التركية، أعلى درجات الحذر، حيال عدم تعرض المدنيين لأي أضرار خلال العمليات الجوية والبرية التي تنفذها في إطار عملية “درع الفرات”.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس/ آب 2016، حملة عسكرية بمدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”.

ونجحت العملية في تطهير المدينة والمنطقة الحدودية المحيطة بها من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش”، الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

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أحمد علي

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