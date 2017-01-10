القوات الروسية تحصل على منظومة صواريخ منقطعة النظير

صرح الجنرال أوليغ ساليوكوف قائد القوات البرية الروسية بأن القوات تسلمت منظومات صواريخ جديدة مضادة للطائرات من طراز “بوك-إم3”.

وكان يوري بيلي، المدير العام للمؤسسة المصنعة لصواريخ الدفاع الجوي والتي تحمل اسم مخترع الأسلحة تيخوميروف، قد أبلغ وسائل الإعلام بأن المنظومات التي تسلمتها القوات الروسية كانت قد اجتازت امتحانا نجحت فيه في إصابة الأهداف المطلوب تدميرها بما فيها الهدف الذي يمثل الصاروخ البالستي.

وتمتاز منظومة “بوك-إم3” على شقيقتها “بوك-إم2” التي كانت قد دخلت الخدمة العسكرية في وقت سابق… فقاذف صواريخ “بوك-إم3″، مثلا، يستطيع أن يحمل 12 صاروخا بدلا من 8 صواريخ.

وأكد المدير العام يوري بيلي عدم وجود مثيل للمنظومة الجديدة. كما تسلمت القوات الروسية منظومات صواريخ جديدة مضادة للطائرات من نوع “تور” هي “تور-إم2″ و”تور-إم-2أو”.