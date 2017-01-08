القوات الشرعية اليمنية تتقدم في ساحل تعز الغربي

أحرزت قوات الشرعية، الأحد، تقدما جديدا من خلال استعادة السيطرة على التلال المطلة على مديرية ذباب الساحلية التابعة لمحافظة تعز.

وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الشرعية تعمل على تمشيط ما تبقى من المواقع الجبلية التي كان يتمركز فيها الحوثيون .

وفي منطقة كهبوب شرقي ذباب، استمرت المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح، وحققت قوات الشرعية تقدما في المنطقة وأجبرت الميليشيات على الانسحاب من بعض المواقع.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية استهدفت مركبات عسكرية للحوثيين في الأطراف الغربية لذباب ومدينة المخاء قادمة من محافظة الحديدة.