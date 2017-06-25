القوات العراقية تؤكد انهيار داعش في الموصل القديمة

تستمر قيادة قوات الشرطة الاتحادية بخوض معارك في المحور الجنوبي والتقدم نحو المدينة القديمة بالموصل، وهي آخر المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان إنه يتم التقدم نحو الموصل القديمة من ثلاثة محاور وتم تحقيق تقدم في عمقها.

وأضاف البيان أن القوات العراقية “تلاحق العناصر الإرهابية وقد توالت الضربات الموجعة لمعاقلهم وقد انهارت صفوف العدو نتيجة للضربات الموجعه وتم تكبيدهم خسائر كثيرة بالأشخاص والأسلحة والمعدات”.

وتخوض القوات العراقية معارك في آخر الأحياء الواقعة تحت سيطرة داعش في المدينة القديمة بغرب الموصل، في إطار هجوم بدأته قبل ثمانية أشهر وتمكنت خلاله من طرد التنظيم المتطرف من القسم الأكبر من المدينة.