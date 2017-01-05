القوات العراقية تحرر 49 حياً سكنياً جديداً في الموصل

أفاد قائد عسكري عراقي كبير الخميس، أن القوات العراقية حررت 49 منطقة وحياً سكنياً من أصل 56 في الساحل الأيسر من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش.

وقال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أحد قادة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في تصريح إن “قوات مكافحة الإرهاب انتهت من تحرير منطقتي الوحدة وسومر الحاصود، وهي من أخطر مناطق الإرهاب في جنوب شرقي الساحل الأيسر من الموصل ، ليرتفع عدد المناطق والأحياء المحررة إلى 49 من أصل 56 منطقة وحياً سكنياً من سيطرة تنظيم داعش”.

وأضاف أن القوات العراقية تخوض حالياً معارك في مناطق متفرقة من أجل إعلان منطقة الساحل الأيسر محررة بالكامل من داعش.

وأوضح أن “القوات العراقية تقوم بفتح ممرات آمنة لإعادة النازحين الذين غادروا المناطق المحررة ضمن المحور جنوب شرقي الموصل بعد تمشيط المناطق بشكل دقيق”.