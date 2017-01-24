القوات العراقية تستعد لهجوم على غرب الموصل - الوطن العربي
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القوات العراقية في الموصل
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القوات العراقية تستعد لهجوم على غرب الموصل

24 يناير, 2017
أحمد علي

قال قائد حملة قوات الحشد الشعبي الفريق عبد الأمير رشيد يارالله إن القوات العراقية بدأت الإعداد لهجوم للسيطرة على الجزء الغربي من الموصل من تنظيم داعش.

ونقلت قناة الموصلية التلفزيونية الثلاثاء قوله إن “ميليشيا الحشد الشعبي تعد لعملية خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة لدعم عملية استعادة الضفة اليمنى من المدينة على الجانب الغربي من نهر دجلة”.

وقوات الحشد الشعبي ائتلاف يضم في أغلبه فصائل شيعية تلقت تدريباً إيرانياً وتشكلت في عام 2014 للمشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش، وأصبحت جزءاً رسمياً من القوات المسلحة العراقية العام الماضي.

وأعلن مسؤولون عراقيون استرداد الجانب الشرقي من مدينة الموصل العراقية الشمالية بعد قتال استمر نحو 100 يوم.

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أحمد علي

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