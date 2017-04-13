القوات العراقية تستعيد أجزاء من حي استراتيجي غرب الموصل

قال مصدر أمني عراقي، الخميس، أن القوات المسلحة العراقية نجحت في استعادة أجزاء من حي التنك في الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال).

وأوضح النقيب سعيد كامل الألوسي في جهاز الرد السريع أن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب تخوض منذ أكثر من 13 ساعة معارك شرسة للغاية ضد تنظيم داعش في حي التنك غربي الموصل والذي يعد واحد من أبرز معاقل التنظيم في الجانب الغربي للمدينة”.

وأشار إلى أن “القوات وبعد هذه المواجهات، فرضت سيطرتها على 7 أزقة في الحي”.

وتابع، الالوسي، ان “مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب قتلوا 15 مسلحاً وتمكنوا من أسر 3 آخرين، فضلاً عن تدمير سيارة مفخخة يقودها انتحاري حاول استهداف خط الصد الأول للقوات”.

وبين إلى أن “جنديا برتبة نقيب سقط قتيلاً جراء المواجهات وأصيب 4 آخرين بجراح مختلفة”.

وأضاف، أن “سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة قلل من مستوى الطلعات الجوية لطيران التحالف الدولي على أهداف تنظيم داعش في محاور القتال بغربي الموصل”.

وتوقع استمرار المعارك وازدياد شراستها خلال الساعات القادمة لاسيما مع اشتداد الخناق على المسلحين من الجهات كافة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الخميس، عن توغل قواتها في المدينة القديمة تجاه جامع النوري بالجانب الغربي لمدينة الموصل.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان مقتضب، أن “الشرطة الاتحادية توغلت في المدينة القديمة وقتلت 13 إرهابيا ودمرت 7 آليات مفخخة لتنظيم داعش في محور باب الجديد باتجاه جامع النوري غربي الموصل”.

وأضاف أن “الشرطة الاتحادية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة لتنظيم داعش شمال حي الطيران وشنت هجمات بالمدفعية استهدفت مقرات الإرهابيين شمال المدينة القديمة قرب الجسر الخامس”.

وبدأت القوات العراقية في 19 فبراير/شباط عمليات اقتحام الجانب الغربي لمدينة الموصل المعقل الرئيس لتنظيم الدولة الإسلامية، ويقول عسكريون عراقيون، إن قواتهم تمكنت من تحرير نصف الأحياء والقرى من الجانب الغربي.

وانطلقت العمليات تحت غطاء جوي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وسلاح الجو العراقي.