القوات العراقية تستعيد 60% من شرق الموصل

أعلن مسؤول عسكري عراقي أمس الأحد أن القوات العراقية استعادت من داعش 60% من الجزء الشرقي لمدينة الموصل منذ بدء العمليات العسكرية منتصف أكتوبر (تشرين أول).

وقال الفريق عبد الوهاب الساعدي، أحد أبرز قادة جهاز مكافحة الإرهاب: “استعدنا أكثر من 60% من الجانب الشرقي لمدينة الموصل”.

وكان يتحدث من مقره الواقع شمال شرق الموصل التي أعلن داعش إقامة “الخلافة” فيها في يونيو (حزيران) 2014.

وجهاز مكافحة الإرهاب هو ضمن قوات النخبة التي تتمتع بأفضل تجهيز وتدريب بين سائر القوات العراقية، لكنها تواجه صعوبات منذ أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي بدء العمليات لاستعادة الموصل في 17 أكتوبر (تشرين أول).

ولا يزال عشرات آلاف المدنيين داخل الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، ما يجعل القوات العراقية تواصل التقدم بحذر.

وتنتقل قوات مكافحة الإرهاب والقوات العراقية الأخرى خلال معاركها من منزل إلى آخر، وتواجه نيران القناصة وسيارات يفجرها انتحاريون إضافة إلى منازل مفخخة وعبوات ناسفة.