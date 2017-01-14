القوات العراقية تسيطر على أهم المباني الحكومية في الموصل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن القوات العراقية تمكنت من تحرير أهم المباني الحكومية الخاصة بإدارة محافظة نينوى والواقعة في عاصمتها، مدينة الموصل، من تنظيم “داعش”.

وقالت إليزا سلوتكين، القائمة بأعمال نائب وزير الدفاع الأميركي، في مؤتمر صحفي عقدته أمس الجمعة: “لقد تلقيت بلاغا مختصرا عن التقدم الذي حققته القوات العراقية في طريقها نحو مقر إدارة محافظة نينوى، ويرفرف الآن العلم العراقي فوق أبرز مبنى حكومي بالمحافظة”.

واعتبرت سلوتكين هذا الإنجاز انتصارا رمزيا كبيرا للجيش العراقي ونجاحا ملموسا لعملية تحرير الموصل.

بدوره، أوضح التحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة الولايات المتحدة، في وقت لاحق من الجمعة، أن القوات العراقية بسطت سيطرتها على مقر مجلس إدارة المحافظة ومقر رئيس المحافظة وكذلك جامعة الموصل، وتقع جميع هذه المباني في شرق المدينة.

وقال العقيد الأميركي جون دوريان، المتحدث باسم التحالف: “نهنئ قوات الأمن العراقية على تمكنهم من تحقيق تقدم في شرق الموصل. بقي هناك كثير من العمل يجب القيام به، لكن أيام داعش في الموصل تقترب من النهاية”.

وكان محمود السورجي، الناطق باسم “متطوعي نينوى”، أعلن، في وقت سابق من الجمعة، أن القوات العراقية دخلت المعهد التقني وجامعة الموصل بعد معارك مع تنظيم “داعش” الإرهابي في شمال العراق.

وأوضح السورجي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، حررت حي الكفاءات جنوب شرق الموصل بشكل كامل من سيطرة تنظيم “داعش” قبل منتصف نهار اليوم، مضيفا أنها دخلت المعهد التقني، وجامعة الموصل، بعد طرد عناصر التنظيم من المنطقة.

وأكد السورجي أن مسلحي تنظيم “داعش” تكبدوا خسائر فادحة في حي الكفاءات وقرب المعهد والجامعة، ضمن الساحل الأيسر لمدينة الموصل، مضيفا أن الاشتباكات والمعارك بين وحدات من الجيش العراقي ومسلحي التنظيم مستمرة.