القوات العراقية تقتحم قضاء تلكيف وتحرر 5 أحياء
الرئيسية » اخبار » القوات العراقية تقتحم قضاء تلكيف وتحرر 5 أحياء

عناصر من القوات العراقية المشتركة
اخبار اخبار منوعة عربى

القوات العراقية تقتحم قضاء تلكيف وتحرر 5 أحياء

19 يناير, 2017
أحمد علي
image_pdfimage_print

أعلن قائم مقام قضاء تلكيف بمحافظة نينوى العراقية باسم يعقوب الخميس أن قوات مشتركة من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب اقتحمت القضاء وحررت خمسة أحياء، لافتاً إلى أن القوات كبدت تنظيم داعش خسائر كبيرة.

وقال يعقوب إن “قوات من الفرقة 16 والفرقة التاسعة ومكافحة الإرهاب اقتحمت قضاء تلكيف شمال المحافظة”، مبيناً أن “القوات حررت خمسة أحياء وسط القضاء وقتلت عدداً كبيراً من عناصر داعش”.

وأضاف يعقوب أن “اقتحام القضاء تم من عدة محاور، وتم تحقيق نجاحات كبيرة”، مشيراً إلى أن “القوات الآن وسط القضاء وسوف نعلن خلال الساعات المقبلة تحريره”.

وأوضح يعقوب أن “طيران التحالف الدولي والعراقي يوفران الغطاء الجوي للعمليات، وسوف نطوى الأيام السوداء التي مرت على تلكيف”.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *