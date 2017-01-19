القوات العراقية تقتحم قضاء تلكيف وتحرر 5 أحياء

أعلن قائم مقام قضاء تلكيف بمحافظة نينوى العراقية باسم يعقوب الخميس أن قوات مشتركة من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب اقتحمت القضاء وحررت خمسة أحياء، لافتاً إلى أن القوات كبدت تنظيم داعش خسائر كبيرة.

وقال يعقوب إن “قوات من الفرقة 16 والفرقة التاسعة ومكافحة الإرهاب اقتحمت قضاء تلكيف شمال المحافظة”، مبيناً أن “القوات حررت خمسة أحياء وسط القضاء وقتلت عدداً كبيراً من عناصر داعش”.

وأضاف يعقوب أن “اقتحام القضاء تم من عدة محاور، وتم تحقيق نجاحات كبيرة”، مشيراً إلى أن “القوات الآن وسط القضاء وسوف نعلن خلال الساعات المقبلة تحريره”.

وأوضح يعقوب أن “طيران التحالف الدولي والعراقي يوفران الغطاء الجوي للعمليات، وسوف نطوى الأيام السوداء التي مرت على تلكيف”.