القوات العراقية تقترب من مجمع القصور الرئاسية في الموصل

صرح الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله قائد عمليات “قادمون يانينوى” الأحد، بأن القوات العراقية في المحور الشمالي من الجانب الأيسر حررت حي الكفاءات الثانية.

وقال يارالله، في بيان صحفي، إن “قطعات المحور الشمالي تحرر حي الكفاءات الثانية، وترفع العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات، وتديم التماس مع القصور الرئاسية”.

وكانت قوات الشرطة الاتحادية وقوات التدخل السريع، قد أنجزت أمس مهامها الموكلة إليها لتحرير جميع مناطق المحور الجنوبي من الساحل الأيسر، فيما أمسكت قوات مكافحة الإرهاب بجميع مباني جامعة الموصل وأقسامها وكلياتها ومختبراتها العلمية، حيث لم يتبق من جميع مناطق الساحل الأيسر سوى ثلاث مناطق ويعلن تحرير جميع مناطق وأحياء الجانب الأيسر من سيطرة داعش.

ولم يتبق للقوات العراقية سوى مناطق مركز قضاء تلعفر وناحية الحضر والبعاج وأحياء الساحل الأيمن من الموصل، ليعلن بعدها التحرير الكامل لمحافظة نينوى من سيطرة داعش، علماً أن غالبية هذه المناطق ساقطة عسكرياً، حيث تحيط بها القوات العراقية من جميع جهاتها.