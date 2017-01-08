القوات العراقية شرقي الموصل تصل إلى نهر دجلة

أعلن متحدث باسم قوات النخبة العراقية، التي تخوض معارك ضد تنظيم داعش شرقي الموصل، إنها وصلت للمرة الأولى، الأحد، إلى نهر دجلة الذي يقسم المدينة.

وقال صباح النعمان لوكالة “فرانس برس”، إن قوات مكافحة الإرهاب “وصلت إلى نهر دجلة في الجانب الشرقي من الجسر الرابع”، في إشارة إلى أبعد جسر جنوبي الموصل.

بدوره، أكد الفريق الركن عبد الأمير يارالله، أن القوات العراقية باتت تسيطر على المنطقة شرقي الجسر المذكور.

يأتي هذا التطور الميداني بعد نحو 3 أشهر من بدء الهجوم لاستعادة الموصل، آخر أكبر معقل لمسلحي داعش في العراق. وتمكنت القوات العراقية خلاله من السيطرة على مناطق عدة في الشطر الشرقي من المدينة.

لكن الشطر الغربي، وهو أصغر وأكثر اكتظاظا، لا يزال بالكامل في أيدي تنظيم داعش المتشدد.

وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، شنت القوات العراقية أيضا عملية لاستعادة السيطرة على بلدات قريبة من الحدود السورية، تشكل آخر المناطق المأهولة التي لا يزال تنظيم داعش يسيطر عليها.