القوات اليمنية تتقدم في 6 جبهات.. ومقتل قائد موال لصالح

واصلت قوات الشرعية اليمنية تقدمها في 6 جبهات مهمة، وأحرزت تقدماً جديداً شرقي العاصمة صنعاء، وفي الساحل الغربي للبلاد باتجاه ميناء ومدينة المخاء، وكذلك في صعدة والجوف ومأرب وشبوة بإسناد مكثف من قوات التحالف العربي.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصادر ميدانية وأخرى عسكرية قولها إن “قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير تباب “دوه والعياني” الإستراتيجيتين وشعب “حلبان” ومواقع أخرى شرق صنعاء، بإسناد جوي من طيران التحالف واقتربت من مفرق أرحب، بعدما تحررت 14 جبل وموقع من ميليشيات الحوثي وصالح في الجبهات الشمالية والشرقية لصنعاء”.

وأضافت المصادر أن “قوات الجيش غنمت عدداً من الصواريخ الباليستية نوع “زلزال” وأربعة أطقم عسكرية محملة بالأسلحة وثلاثة مخازن ذخيرة ومخازن أدوية وملابس وأغذية كانت بحوزة الحوثيين في نهم شرقي صنعاء”.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر في الجيش الوطني إن “قائد قوات اللواء الرابع حرس جمهوري الموالي للرئيس اليمني السابق علي صالح والمرابط في مديرية نهم، قتل خلال المواجهات مع قوات الشرعية في ساعة متأخرة من أمس الأول الثلاثاء، وتم أسر قائد أركان حرب اللواء ورئيس العمليات وسبعة جنود من مرافقيهم”.

كما قتل قيادي بارز في جماعة الحوثي يدعى ضيف الله الزتري، بغارة لطيران التحالف العربي استهدفت سيارة كانت تقله بمديرية نهم شرق صنعاء. ويعد الزتري من أهم قيادات الحوثي التي تلقت تدريبات في العراق وإيران.

وذكر مصدر أمني أن “قوات الأمن بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب تمكنت من اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش، وهو المسؤول الأول عن تجنيد الانتحاريين واستقطابهم لصالح التنظيم وعدد من مرافقيه، وذلك خلال مداهمة لقوات مكافحة الإرهاب لإحدى العمارات السكنية بمنطقة إنماء شمال المدينة”، مشيرةً إلى أن “أحد عناصر داعش أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع للعمارة التي تمت مداهمتها”.

وأضاف المصدر، أن “قوات الأمن ضبطت القيادي الداعشي وبحوزته 25 حزاماً ناسفاً، في بدروم أرضي للعمارة”، مبيناً أن “القيادي اعترف أثناء التحقيقات أنه تمكن من تجنيد 25 عنصراً لداعش، 5 منهم نفذوا عمليات انتحارية في عدن، و20 آخرين مازالوا متواجدين داخل المدينة”.