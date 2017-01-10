القوى الكبرى وإيران تستعرضان الاتفاق النووي قبل تنصيب ترامب

هيمنت احتمالات تغيير النهج الأميركي تجاه إيران، على اجتماع ممثلين عن إيران والقوى الست الكبرى الثلاثاء في فيينا، لمراجعة اتفاقهم لكبح جماح برنامج طهران النووي.

وحضر الاجتماع دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وإيران، قبل أقل من إسبوعين من تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

وكان ترامب قال إنه “قد يرغب بتعديل الاتفاق الذي يسمى خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي دخل حيز التطبيق قبل عام”.

في حين أعرب دبلوماسي غربي في تصريحات صحفية عن “ثقته بأن إيران ستثير هذه المسألة خلال محادثات فيينا” .

من ناحيته، قال نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قبل توجهه إلى فيينا: “لن نتسامح مع أي دولة تنتهك التزاماتها فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة”، مضيفا “الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بحسب هذه الاجراءات”، حسبما ذكرت قناة برس.تي.في.