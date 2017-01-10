القوى الكبرى وإيران تستعرضان الاتفاق النووي قبل تنصيب ترامب
الرئيسية » اخبار » القوى الكبرى وإيران تستعرضان الاتفاق النووي قبل تنصيب ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
اخبار رئيسى عالم

القوى الكبرى وإيران تستعرضان الاتفاق النووي قبل تنصيب ترامب

10 يناير, 2017
وائل فتحى
image_pdfimage_print

هيمنت احتمالات تغيير النهج الأميركي تجاه إيران، على اجتماع ممثلين عن إيران والقوى الست الكبرى الثلاثاء في فيينا، لمراجعة اتفاقهم لكبح جماح برنامج طهران النووي.

وحضر الاجتماع دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وإيران، قبل أقل من إسبوعين من تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

وكان ترامب قال إنه “قد يرغب بتعديل الاتفاق الذي يسمى خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي دخل حيز التطبيق قبل عام”.

في حين أعرب دبلوماسي غربي في تصريحات صحفية عن “ثقته بأن إيران ستثير هذه المسألة خلال محادثات فيينا” .

من ناحيته، قال نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قبل توجهه إلى فيينا: “لن نتسامح مع أي دولة تنتهك التزاماتها فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة”، مضيفا “الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بحسب هذه الاجراءات”، حسبما ذكرت قناة برس.تي.في.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *