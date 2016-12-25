الكونغرس الأميركي: إيران تستخدم الأموال المفرج عنها لدعم الإرهاب

أكد مشرعون في الكونغرس الأميركي أن إيران تستخدم الأموال المفرج عنها لدعم الإرهاب في اليمن وسورية والعراق وكذلك تطوير ترسانتها من الأسلحة المتطورة وخصوصاً الصواريخ.

وذكر موقع العربية نت، أمس، وأفاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد أن التقارير التي أشارت إلى دعم طهران للإرهاب في المنطقة من خلال الإنفاق على حلفائها وميليشياتها في العراق وسورية واليمن صحيحة.

واستبعد دانفورد خلال جلسة في الكونغرس أن تكون إيران استخدمت جميع الأموال المفرج عنها وفق الاتفاق النووي والتي بلغت نحو1.7 مليار دولار على تقوية ترسانتها العسكرية. أما موقع “واشنطن فري بيكون”، فذكر أن دانفورد كان أرسل الأسبوع الماضي خطاباً غير سري إلى مشرعي الكونغرس الأميركي، قال فيه “إن إيران تتحرك بسرعة فائقة لتعزيز قدراتها العسكرية وهذا ما يثير القلق بين الشركاء الإقليميين والأطراف الأخرى”.

وأجاب الجنرال دانفورد على أسئلة 18 سيناتوراً بمن فيهم الجمهوري تيد كروز بشأن مصير الأرصدة الإيرانية المفرج عنها، موضحاً “أن طهران ما زالت تسعى للحصول على المنظومات الصاروخية الحديثة وتحديث أجهزتها العسكرية المستخدمة سيما الطائرات والغواصات”.

يشار إلى أن عددا من المسؤولين الإيرانيين أكدوا إنفاق جزء من هذه الأموال التي أفرجت عنها واشنطن في مجالات عسكرية، فيما “يعتبر أعضاء الكونغرس تلك الأموال بمثابة “فدية” قدمتها إدارة الرئيس باراك أوباما لإيران إزاء الإفراج عن سجناء مزدوجي الجنسية (أميركيين – إيرانيين)”.

ويتجه الكونغرس الأميركي نحو مشروع عقوبات إضافي ضد طهران يتضمن ثلاث حزم من العقوبات الجديدة على “الحرس الثوري” وقيادات بالنظام الإيراني لاستمرارها في دعم الإرهاب في المنطقة والعالم ومواصلتها لانتهاكات حقوق الإنسان ضد شعبها، وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل.

ويهدف مشروع العقوبات الجديد إلى الحد من التدخلات العسكرية والعمليات الإرهابية للنظام الإيراني في دول المنطقة والعالم، وسيصنف “الحرس الثوري” باعتباره تهديداً لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.

إلى ذلك، تجتمع لجنة مشتركة مكلفة بالأشراف على تطبيق الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى بفيينا في 10 يناير المقبل بناء على طلب طهران التي تندد بتمديد العقوبات الأميركية.

وحددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرني، أمس، موعد الاجتماع في 10 يناير المقبل، علماً أن اللجنة مكلفة بالاتصالات بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طلب رسمياً في رسالة بعثها لموغيريني عقد اجتماع “للجنة المشتركة” بسبب تمديد العقوبات الأميركية التي اعتبرتها إيران “انتهاكاً” للاتفاق النووي المبرم في يوليو 2015. وسيتطرق الاجتماع إلى تطبيق الاتفاق النووي والقضايا التي وردت في الرسالة الموجهة من ظريف إلى موغيريني في 16 ديسمبر الجاري.