الكونغرس ينوي عرقلة صفقة بين ترامب وبوتين

أعلن عضوا مجلس الشيوخ تشاك شومر وجون ماكين أن مجموعة من أعضاء المجلس تعتزم منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من رفع العقوبات المفروضة على روسيا دون موافقة الكونغرس.

وبحسب ماكلين وشومر فإنه يجب فعل كل شيء لضمان منع ترامب من إبرام “صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتخفيف العقوبات الأميركية ضد موسكو”.

ويأتي ذلك بعدما صرح الرئيس الأميركي الجديد بأنه سينظر في إمكانية تخفيف العقوبات مقابل تقليص روسيا أسلحتها النووية.

ولعرقلة ترامب يعتزم ماكين وشومر طرح مشروع قانون على الكونغرس ينص على ضرورة حصول الرئيس الأميركي على موافقة الكونغرس للقيام بخطوة كهذه.

وقال السيناتور شومر إن “رفع العقوبات سيعطي الضوء الأخضر لروسيا والصين وإيران لمزيد من التدخل في الانتخابات الأميركية”، وأعرب شومر عن أمله في أن يحظى مشروع القانون بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

بدوره، دعا ماكين إلى تشديد العقوبات ضد روسيا بحجة أن تخفيفها سيكون “حافزا” لها، على حد قوله.

وليس من الواضح فيما إذا كان السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي يؤيد مشروع القانون هذا.

ووقع الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني على مرسوم يقضي بتمديد العقوبات النافذة ضد روسيا لمدة عام آخر إلى الـ 6 من مارس/آذار 2018 في خطوة استباقية لأن مدة صلاحياته الرئاسية كانت تنتهي في الـ 20 من يناير/كانون الثاني.