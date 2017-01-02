الكوني يستقيل ويقر بفشل المجلس الرئاسي في حكم ليبيا

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية موسى الكوني استقالته من منصبه، بسبب ما وصفه بـ”فشل المجلس في إدارة الدولة”.

وقال الكوني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين في العاصمة طرابلس “أضع نفسي أمام القضاء عما اقترفته بقصد أو بدون قصد أثناء فترة تواجدي بالمجلس الرئاسي”.

وحمّل الكوني المجلس المسؤولية عن “كل المآسي التي حدثت طيلة العام الماضي من قتل وخطف واغتصاب”، على حد قوله دون أن يوضح بالضبط حوادث معينة لما يذكر.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من المجلس الرئاسي على استقالة الكوني، وفيما إذا كان قدمها رسمياً له أم لا.

وبعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.

ورغم المساعي الأممية لإنهاء الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 وانبثقت عنه حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.