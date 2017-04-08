الكويت.. اعتقال مشبوهين لصلاتهم بجماعات إرهابية

اعتقلت السلطات الكويتية بعد حملة مداهمات نفذتها الأجهزة الأمنية أمس الجمعة عددا من المواطنين يشتبه في صلتهم بالكويتي حسين الظفيري الذي اعتقل وزوجته في الفلبين على خلفية صلتهما بأعمال إرهابية.

ويشتبه بارتباط المعتقلين مع الظفيري في التخطيط الإرهابي لضرب معسكرات أميركية وحسينيات ومضايف لزوار الحسين في منطقة العبدلي.

وعثرت الأجهزة الأمنية الكويتية على قطع من الأسلحة مع مواطنين بحسب مصدر أمني. وأشار المصدر إلى مواصلة التحقيق مع هؤلاء لمحاولة كشف ارتباطاتهم بالظفيري أو بخلايا إرهابية أخرى.

وكانت السلطات الفلبينية قد أعلنت إحباطها عملية إرهابية محتملة وتوقيفها لحسين الظفيري ورهف زينا، المشتبه في انتمائهما لداعش في أحد أحياء مانيلا الفخمة، بناء على معلومات تلقتها من السلطات الكويتية الشهر الماضي.

إلا أن الاعتقال بقي سريا، فيما تجري السلطات مزيدا من التحقيقات.

وكشف مصدر أمني كويتي للصحيفة أن الظفيري هو شقيق عبدالمحسن الظفيري الملقب بـ”أبو جندل الكويتي” الذي كان يعتبر أخطر “داعشي” كويتي، وقتل قبل أشهر في قصف للتحالف الدولي على محيط منطقة جعبر غربي الواقعة عند الضفاف الشمالية لنهر الفرات.

ويضيف المصدر أن الظفيري الذي اعتقل في مانيلا “كان مرصودا من قبل العيون الأمنية، خصوصا بعد مقتل شقيقه أبو جندل”.