المرض يبعد بوفون عن "السيدة العجوز"
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جيانلويجي بوفون
جيانلويجي بوفون
أوروبا رياضة

المرض يبعد بوفون عن “السيدة العجوز”

8 يناير, 2017
أحمد علي
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أكد مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري غياب حارس مرمى الدولي الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون عن المباراة التي يخوضها الفريق أمام بولونيا في إطار الدوري الإيطالي.

ويواجه فريق “السيدة العجوز” بولونيا في إطار الجولة التاسعة عشرة من الدوري، بعد أن غاب عن الجولة الثامنة بعد تأجل المباراة بسبب خوضه مباراة كأس السوبر التي خسرها أمام إي سي ميلان.

وأوضح أليغري، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، “بوفون لن يلعب أمام بولونيا، يعاني جيجي من نزلة برد، وسيكون نيتو أساسيا مكانه”.

وأشار أليغري، إلى أن بوفون سيكون جاهزا لمواجهة فيورنتينا، لدى لقائهما، الأحد المقبل، في فلورنسا، ضمن الأسبوع العشرين من الدوري الإيطالي.

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أحمد علي

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