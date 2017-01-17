المعارضة ودمشق تتجهان لأستانا بخلافات عميقة

يذهب وفدا النظام السوري والمعارضة إلى محادثات أستانا الاثنين المقبل في ظل خلاف جذري حول جدول الأعمال وهدف المباحثات، إذ تصر دمشق على بحث حل سياسي “شامل” للنزاع، فيما تؤكد الفصائل أن النقاش سيقتصر حصرا على تثبيت الهدنة.

وتبذل موسكو وطهران، أبرز حلفاء دمشق، مع أنقرة الداعمة للمعارضة، جهودا حثيثة لإنجاح محادثات أستانا بين ممثلي النظام والفصائل الذين سيعودون للتفاوض للمرة الأولى منذ فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف في نيسان/ابريل جراء التباين الكبير بشأن العملية الانتقالية ومصير الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي وقت يحافظ الطرفان على رئيسي وفديهما إلى جنيف في محادثات أستانا، يبدو التباين واضحا حيال تركيبة الوفد والملفات التي يرغبان بنقاشها وجدول أعمال المحادثات التي تأتي استكمالا لوقف إطلاق النار المستمر على الجبهات الرئيسية منذ 30 كانون الأول/ديسمبر على رغم الخروقات.

على صعيد الشكل، يرأس محمد علوش، القيادي في جيش الإسلام، وهو فصيل نافذ في ريف دمشق، وفد المعارضة الذي سيضم قرابة عشرين عضوا، وفق ما أكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية احمد رمضان الثلاثاء.

وتشارك الفصائل عبر وفد عسكري يعاونه فريق تقني يضم مستشارين سياسيين وقانونيين من الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية.

في المقابل، ترسل دمشق وفدا سياسيا رسميا “ممثلاً للدولة السورية مجتمعة”، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية القريبة من دمشق في عددها الثلاثاء.

وسيكون الوفد “مماثلاً للوفد الذي ذهب سابقاً إلى جنيف”، وفق الصحيفة ويضم شخصيات عسكرية وقانونية برئاسة سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري.

ولا يجمع أي شبه بين الجعفري وعلوش. فالأول دبلوماسي مخضرم متمرس ومحنك ويجيد لغات عدة. أما الثاني فهو قيادي في فصيل إسلامي معارض مدعوم من السعودية برز بعد اندلاع النزاع الذي تشهده سوريا منذ العام 2011.

وفي جنيف، تبادل الرجلان الاتهامات مرارا وغالبا ما كان الجعفري يصف علوش بـ”الإرهابي”، ويرد الأخير باتهام قوات النظام بارتكاب “المجازر” في سوريا، داعيا إلى الاستمرار في قتالها ورحيل الرئيس الأسد.

حل شامل

ويبدو الاختلاف في تركيبة الوفدين هامشيا مقارنة مع التباين حيال رؤيتهما لمضمون المحادثات بحد ذاتها والتي قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن من أهدافها “أولا تثبيت وقف إطلاق النار”.

ويقول أحمد رمضان، وهو قيادي في الائتلاف السوري المعارض، “جدول الأعمال الرئيسي بالنسبة إلينا يتضمن تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف التهجير القسري، بالإضافة إلى إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة”.

ومع تأكيد رمضان أن “تفاصيل العملية السياسية متروكة لمفاوضات جنيف” والتي تأمل الأمم المتحدة باستئنافها في الثامن من شباط/فبراير، تريد دمشق بحث “حل سياسي شامل” في أستانا.

وكتب رئيس تحرير صحيفة “الوطن” وضاح عبد ربه في افتتاحية الجريدة الثلاثاء “لا يتوهم أحد أن دمشق ذاهبة إلى أستانا للبحث في وقف للعمليات القتالية، كما يريد البعض أن يروج، أو لتثبيت ما سمي بوقف لإطلاق النار، بل دمشق ذاهبة في إطار رؤيتها لحل سياسي شامل للحرب على سوريا ولإعادة فرض هيمنة وسيادة الدولة على كامل الأراضي السورية”.

ورأى انه رغم أن “الحوار سيبدو بين الفصائل والدولة، لكنه في الواقع بين دمشق وأنقرة برعاية روسية وإيرانية، وعلى أرض محايدة عن الضغوطات الغربية”.

واتهمت دمشق مراراً الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا بعدم الحياد، معتبرة انه يتخطى مهامه كـ”ميسر” للحوار.

نقاط “إشكالية

وتراهن دمشق، وفق الصحيفة، على أن “الحل مع هذه الفصائل أو الميليشيات قابل للنجاح، لكونها متواجدة على الأرض وتسيطر على الآلاف من المقاتلين السوريين الذين فوضوا قادتهم بالحوار من أجل إنهاء الحرب”.

وتعد هذه المحادثات الأولى التي ستجري برعاية روسية تركية إيرانية بعد استبعاد أي دور لواشنطن التي شكلت مع موسكو الطرفين الضامنين للهدن السابقة التي مهدت لجولات المفاوضات بين طرفي النزاع في جنيف.

ويرى رمضان أن “محاولة النظام القول أن المحادثات ستجري بينه وبين تركيا، دليل على مدى توتره وتناقض تماما ما دأب على المطالبة به في جنيف لناحية أن يكون الحوار سوريا سوريا”، مضيفا “هذا الكلام غير واقعي إطلاقا”.

ويتحدث بإسهاب عن “إشكاليات تحيط بخمس نقاط أساسية، أولها أن الضمانات التي تقدم للمعارضة شفهية، وثانيها عدم تسلم جدول أعمال رسمي بعد، عدا عن أن مرجعية الاتفاق ليست معروفة”.

ويشرح في هذا الإطار أن “المقصود بالإشكالية الأخيرة هو في حال حدوث خلاف حول تفصيل معين إلى من وماذا سيحتكمون؟”، مذكرا بان القرارات الدولية بشان سوريا شكلت مرجعية أساسية لمحادثات جنيف.

كما يشير إلى نقطتين إشكاليتين تتعلقان “بغياب أي تصور حول مخرجات الحوار، وكذلك بشكل المحادثات، بمعنى هل ستكون مباشرة أم لا”.

ولا يبعث حجم الهوة القائمة بين الطرفين وحلفائهم حيال مضمون المحادثات آمالا بإمكانية تحقيق تقدم في أستانا، خصوصا أن عدم التوافق على جدول الأعمال في جنيف أعاق إمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات التي بقيت في المربع ذاته.

ويقول الخبير في الشؤون السورية توما بييريه أن ما ستشهده أستانا هو “مفاوضات ذات طابع عسكري تهدف إلى تجميد الصراع أكثر من إيجاد حل بالمعنى السياسي”.