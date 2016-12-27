المعارض الإيراني مهدي كروبي ينسحب من حزبه

أعلن مهدي كروبي أحد قادة المعارضة الإيرانية الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ ست سنوات، انسحابه من حزبه، كما ذكرت صحيفة إيرانية، اليوم الثلاثاء.

وكان مهدي كروبي ومير حسين موسوي مرشحين إصلاحيين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2009، وشككا في فوز المحافظ، محمود أحمدي نجاد، الذي أدى إلى تظاهرات واسعة.

وبعد سنتين فرضت الإقامة الجبرية عليهما، بسبب دورهما في الاحتجاجات التي اعتبرها النظام “فتنة”.

وذكرت صحيفة “شرق” الإصلاحية أن كروبي (79 عاماً) كتب في رسالة إلى حزبه “نظراً لوضعي منذ 2011 وبما أنني لا أعرف كم سيدوم هذا الوضع، أطلب من أصدقائي قبول استقالتي”. وأطلقت دعوات لمحاكمة كروبي وموسوي من دون جدوى.

ويرى المتشددون أن الإقامة الجبرية هي إجراء “رأفة” بهما إذ أنه كان يمكن إعدامهما إذا أدينا بالفتنة، كما قال النائب المحافظ المتشدد، مجتبى ذو النور، الأسبوع الماضي.

وقال رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، الذي يعتبر قريباً من المتشددين، الإثنين إن “ملف الفتنة ما زال مفتوحاً وسيدرس”، دون أن يضيف أي تفاصيل.

وأكد كروبي أن استقالته تهدف إلى حماية وحدة حزبه “اعتماد ملي” (الثقة الوطنية) قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في مايو(أيار) على الرغم من حظره منذ توقيفه.

وكتب كروبي “على الحزب التعاون مع المجموعات والحركات الإصلاحية مع بقائه مستقلاً”.