المغرب يلوح بإنهاء الشراكة الاقتصادية مع أوروبا
الرئيسية » اخبار » المغرب يلوح بإنهاء الشراكة الاقتصادية مع أوروبا

محكمة العدل الأوروبية قالت إن الاتفاقية الزراعية لا تشمل منطقة الصحراء
محكمة العدل الأوروبية قالت إن الاتفاقية الزراعية لا تشمل منطقة الصحراء
اخبار اخبار منوعة عربى

المغرب يلوح بإنهاء الشراكة الاقتصادية مع أوروبا

6 فبراير, 2017
وائل فتحى

لوحت الحكومة المغربية بإمكانية إنهاء الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في حال تخلف الأخير عن الالتزام بتطبيق الاتفاق الزراعي بين الطرفين.

وأصدرت وزارة الزراعة المغربية بياناً حثت فيه الاتحاد الأوروبي على عدم منع المنتجات المغربية، من دخول السوق الأوروبي.

وتأتي هذه التصريحات بعد إقرار محكمة العدل الأوروبية على أن الاتفاقية الزراعية بين المغرب وأوروبا لا تشمل منطقة الصحراء.

وحذرت وزارة الزراعة المغربية من أن الإخلال بالاتفاقية قد يعني الإطاحة بالعديد من الوظائف، مما قد يؤدي لتدفق المهاجرين الى أوروبا.

Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *