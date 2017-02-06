المغرب يلوح بإنهاء الشراكة الاقتصادية مع أوروبا

لوحت الحكومة المغربية بإمكانية إنهاء الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في حال تخلف الأخير عن الالتزام بتطبيق الاتفاق الزراعي بين الطرفين.

وأصدرت وزارة الزراعة المغربية بياناً حثت فيه الاتحاد الأوروبي على عدم منع المنتجات المغربية، من دخول السوق الأوروبي.

وتأتي هذه التصريحات بعد إقرار محكمة العدل الأوروبية على أن الاتفاقية الزراعية بين المغرب وأوروبا لا تشمل منطقة الصحراء.

وحذرت وزارة الزراعة المغربية من أن الإخلال بالاتفاقية قد يعني الإطاحة بالعديد من الوظائف، مما قد يؤدي لتدفق المهاجرين الى أوروبا.