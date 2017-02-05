الملك سلمان: الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية من أوجب واجباتنا
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
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الملك سلمان: الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية من أوجب واجباتنا

5 فبراير, 2017
وائل فتحى

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن “الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية وتراثنا وثقافتنا وأصالتنا من أوجب واجباتنا”.

وقال خادم الحرمين أن مكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها، مشددا على أن هذا هو النهج الذي سار عليه قادة هذه البلاد المباركة بالاحتفاء بالعلم والعلماء، حسبما أوردت “وكالة الأنباء السعودية”.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة بالرياض ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” من الأدباء والمفكرين بحضور سعيد حمد الكعبي رئيس قسم الحرف والمنتجات التقليدية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة المشرف على جناح الدولة وعلي سالم المنصوري عضو وفد الدولة.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بضيوف المملكة العربية السعودية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الحادية والثلاثين من المفكرين والأدباء ورجال الإعلام من الدول الشقيقة والصديقة الذين وفدوا إلى بلدهم الثاني ليسهموا مع مثقفي المملكة وأدبائها في إثراء البرنامج الثقافي للمهرجان.

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وائل فتحى

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