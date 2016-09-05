الملك سلمان يأمر بتمديد إجازة عيد الأضحى إلى نهاية إجازة اليوم الوطني

أصدر خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، أوامر ملكية جديده تتعلق بأجازة عيد الأضحى المبارك.

فقد اشتملت الأوامر الجديدة على تمديد إجازة عيد الأضحى المبارك لكافة قطاعات الدولة والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق حسب تقويم أم القرى السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون من شهر ذي الحجة لعام 1437هـ.

مشيرا إلى أن يبدأ الدوام في العمل يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1437هـ حسب تقويم أم القرى.

ويذكر أن القرار الصادر قد نال تشجيع وتحفيذ من قلب المواطنين السعوديين، وذلك لتمديد أجازة العيد حتى يوم الثالث والعشرون من شهر ذي الحجة.