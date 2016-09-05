الملك سلمان يأمر بتمديد إجازة عيد الأضحى إلى نهاية إجازة اليوم الوطني

أصدر خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، أوامر ملكية جديده تتعلق بأجازة عيد الأضحى المبارك.
فقد اشتملت الأوامر الجديدة على تمديد إجازة عيد الأضحى المبارك لكافة قطاعات الدولة والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق حسب تقويم أم القرى السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون من شهر ذي الحجة لعام 1437هـ.
مشيرا إلى أن يبدأ الدوام في العمل يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1437هـ حسب تقويم أم القرى.
ويذكر أن القرار الصادر قد نال تشجيع وتحفيذ من قلب المواطنين السعوديين، وذلك لتمديد أجازة العيد حتى يوم الثالث والعشرون من شهر ذي الحجة.
7 تعليقات
الله يديمك تاج على رؤسنا ياوالدنا سلمان
ويديم عزك ياوطن
ليش النصب والدجل على الناس؟؟ لا إجازة ولا هم يحزنون!! الدراسة راح تبدا في موعدها 17 أو 18 ذو الحجة 1437
الله يديمك علي راسنا يامليكنا الغالي وينصرك علي كل اعدائك يارب
يا جماعه هذا خبر غير مؤكد انتبهو.
موقع الوزاره ينفي
يا جماعه هذا خبر غير مؤكد انتبهو.
موقع الوزاره ينفي ……
الخبر جاي على الاخباريه وقوقل بعد
يقول النبي صلى الله عليه وسلم (وإنَّ الكذِبَ يَهدي إلى الفُجورِ ، وإنَّ الفجورَ يَهدي إلى النَّارِ ، وإنَّ الرَّجُلَ ليَكذِبُ ، حتَّى يُكتَبَ عندَ اللَّهِ كذَّابًا )