الملك سلمان يعفي وزراء من مناصبهم.. ويحيل أحدهم للتحقيق
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العاهل السعودي الملك سلمان
العاهل السعودي الملك سلمان
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الملك سلمان يعفي وزراء من مناصبهم.. ويحيل أحدهم للتحقيق

23 أبريل, 2017
وائل فتحى

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية، أمس السبت، تضمنت إعفاء وزراء من مناصبهم وتعيين خلف لهم.

وبموجب الأوامر الملكية التي أذاعها التلفزيون السعودي، قرر الملك سلمان بن عبد العزيز إعفاء وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي من منصبه وتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد خلفا له.

كما أمر العاهل السعودي بإعفاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن إبراهيم السويل من منصبه وتعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحة خلفا له.

وقرر الملك سلمان إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه “بسبب تجاوزات تضمنت استغلال النفوذ والسلطة”، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه.

كما أمر بتكليف عصام بن سعيد للقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.

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وائل فتحى

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