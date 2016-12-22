الملك محمد السادس يدشن محطة جديدة بمطار مراكش

دشن ملك المغرب محمد السادس محطة جديدة في مطار مراكش التي تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في المملكة، مما يفترض ان يسمح برفع قدرته الى تسعة ملايين مسافر مقابل ثلاثة ملايين حاليا، كما ذكرت وكالة انباء المغرب العربي.

وقالت الوكالة ان المشروع الذي بلغت كلفته 1,22 مليار درهم (115 مليون يورو) يشمل محطة الركاب التي تمتد على مساحة 57 الف متر مربع وتوسيع مواقف الطائرات. وكان يفترض ان تنتهي الأعمال في 2014، حسب الوكالة.

واكدت الوكالة ان هذا المشروع يهدف الى “تمكين مراكش من مطار حديث يمتثل للمعايير الدولية، بما من شأنه الاستجابة للنمو المتزايد لحركة المسافرين ومصاحبة الطفرة السوسيو- اقتصادية والسياحية التي تشهدها المدينة وتعزيز صيتها العالمي الراسخ”.

وتفيد ارقام رسمية ان عدد المسافرين الذين مروا في هذا المطار ارتفع من 3,2 ملايين في 2012 الى 3,9 ملايين في 2015. والمطار الذي يستقبل حوالى عشرين بالمئة من حركة النقل الجوي في البلاد، هو الثاني بعد مطار الدار البيضاء.

وقال المرصد المغربي للسياحة ان حوالى 8,9 ملايين سائح زاروا المغرب في الاشهر العشرة الاولى من 2016، بزيادة نسبتها 0,4 بالمئة عن الفترة نفسها من 2015.

وتبقى مراكش واغادير المدينتان الواقعتان في جنوب البلاد، الوجهتين الاساسيتين للسياح. وقد استقبلتا ستين بالمئة من انشغال الفنادق في الاشهر العشرة الاولى من 2016، بزيادة نسبتها 2 بالمئة لكل منها.

ويحتل الخط الذي يربط بين مراكش ومطار اورلي في باريس المرتبة الاولى للرحلات الجوية الى المغرب (3 بالمئة من حركة النقل الجوي في مجمل مطارات المغرب)، حسب المكتب الوطني للمطارات.

وقال موقع “اير-اينفو” الاربعاء ان شركة الطيران الفرنسية “اير فرانس” تنوي فتح خط جديد في مارس 2017 بين مطار رواسي الباريسي ومطار مراكش.