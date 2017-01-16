الناتو “قلق” من تصريحات ترامب

أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الاثنين عن “قلق” حلف شمال الأطلسي (ناتو) حيال تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي اعتبر أن الحلف “تخطاه الزمن”.

وقال شتاينماير عقب لقاء مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ وقبل اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل إن موقف ترامب يتعارض مع تصريحات مرشحه لشغل منصب وزير الدفاع جيمس ماتيس خلال جلسة تثبيته في واشنطن الأسبوع الماضي.

وكان ماتيس قد أكد أمام لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الخميس أن روسيا تسعى إلى تفكيك حلف شمال الأطلسي، واصفا الناتو بـ”الحيوي” للولايات المتحدة.

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن تصريحات الرئيس المنتخب “أثارت الدهشة والاضطراب في بروكسل”، مشيرا إلى أن ما قاله سيحدد مضمون اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الاثنين.