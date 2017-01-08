النصر السعودي يفاوض صانع ألعاب يونيفرسيداد التشيلي

دخل النصر السعودي في مفاوضات جادة لكسب خدمات اللاعب الأرجنتيني دييغو بونانوتي صانع ألعاب فريق يونيفرسيداد التشيلي .

وقالت صحيفة “ole” الأرجنتينية إن عرض النصر لضم اللاعب هو عرض مليوني، (يتخطى حاجز المليون دولار) دون أن تحدد القيمة على وجه التحديد.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب يرغب في الاستمرار مع فريقه التشيلي، لكن العرض السعودي لا يقاوم من الناحية المادية .

يُشار إلى أن بونانوتي هو من ناشئي ريفر بليت في الأرجنتين، وشارك مع الفريق الأول بين 2006 و2011، قبل أن يخوض رحلة احتراف أوروبية مع مالاجا وغرناطة، ثم لعب في باتشوا المكسيكي وكيليميس الأرجنتيني، وعاد إلى أوروبا من بوابة أيك أثينا اليوناني، وانتقل منه إلى فريقه الحالي.