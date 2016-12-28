النصر السعودي يقترب من حسم أول صفقاته الشتوية

اقترب نادي الهلال من التعاقد مع البرازيلي فابيو ليما صانع ألعاب الوصل الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حيث قطعت المفاوضات شوطا كبيرا بين الطرفين.

ويسعى مسئولو الأزرق لحسم الصفقة، خاصة أن “ليما” واحداً من أبرز اللاعبين في الأندية الإماراتية ودوري الخليج العربي الإماراتي والذي تألق بشكل لافت مع فريقه الوصلاوي بالإضافة إلى أنه لاعب صغير في السن (23 عاما) وموهبته كبيرة.

وفي حالة نجاح الهلال في التوقيع مع اللاعب سيكون على حساب البرازيلي الفيس الذي لا يزال المدرب دياز يبدي تحفظاً على مستواه لعدم تأقلمه مع الفريق، وبالتالي ربما قرر الاستغناء عن خدماته والتي قد تكون مباراة التعاون السبت المقبل في دوري جميل للمحترفين آخر عهده بالفريق.