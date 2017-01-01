النصر السعودي يواجه الاتفاق بنشوة الديربي

يتطلع النصر لمواصلة مطاردته لفرق الصدارة حينما يستضيف الاتفاق على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض الأحد في المرحلة 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويدخل النصر المباراة وهو منتشي بفوزه على غريمه التقليدي الهلال 2-صفر يوم الاثنين الماضي في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد السعودي ليتأهل إلى نهائي المسابقة بمواجهة اتحاد جدة.

وسيعاني الكرواتي زوران ماميتش مدرب النصر من بعض الغيابات عن اللقاء إذ سيفقد مواطنه مارين توماسوف الموقوف مباراة وحيدة بسبب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء وهو ماينطبق على زميله شايع شراحيلي، بالاضافة الى البارغوياني فيكتور أيالا الذي منح اجازة خاصة بسبب ظروفه العائلية.

ونجح النصر في العودة مجدداً الى سكة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه الفتح 2-1 في المرحلة السابقة بعدما تعادل أمام غريمه التقليدي الهلال وجاره الشباب بنفس النتيجة 1-1 ليحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر.

وفي المقابل يسعى الاتفاق الى استعادة توازنه والعودة إلى سكة الانتصارات التي توقف في المراحل الأربع الماضية.

وفشل الاتفاق في تحقيق أي انتصار في المراحل الأربع الماضية بعد تلقيه خسارتين من قطبا جدة الاتحاد والاهلي بذات النتيجة 4-1، وتعادله أمام جاره القادسية 2-2 وأمام الشباب 1-1 ليبقى في المركز السادس برصيد 21 نقطة بفارق خمس نقاط عن الشباب الخامس.

ويأمل الاسباني خوان غاريدو مدرب الفريق إلى تكرار نتيجة لقاء الذهاب التي كانت بقيادة سلفه التونسي جميل قاسم والتي انتهت بفوز الاتفاق 1-صفر.

وسيفقد غاريدو أحد أبرز لاعبيه وهو اللاعب محمد كنو الموقوف بسبب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، بالاضافة الى الغيني أبوبكر فوفانا والبرازيلي ليوناردو المبعدان بقرار فني.