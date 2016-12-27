النصر يتأهل لنهائي كأس ولي العهد السعودي

جرد النصر غريمه التقليدي الهلال من لقب كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم، بفوزه عليه 2-صفر في الدور نصف النهائي على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وسجل الهدفين محمد السهلاوي (26 من ركلة جزاء) والكرواتي مارين توماسوف (40).

ويواجه النصر في النهائي الفائز من الاتحاد والأهلي اللذين يلتقيان الثلاثاء في دربي جدة.

وهي المباراة الحادية عشرة بين الفريقين في البطولة التي يتفوق فيها الهلال بشكل واضح بثمانية انتصارات.

تقدم النصر في الدقيقة 26 بعد أن حصل على ركلة جزاء إثر عرقلة تعرض لها خالد الغامدي من ياسر الشهراني، تقدم لها محمد السهلاوي وسدد الكرة في وسط المرمى.

وجاء الهدف الثاني إثر كرة من سامي النجعي إلى مارين توماسوف المنفرد في الجهة اليسرى فسددها زاحفة على يسار الحارس عبدالله المعيوف (40).

حاول الهلال التعويض في الشوط الثاني عبر ناصر الشمراني بديل نيكولاس ميليسي وسالم الدوسري والبرازيلي تياغو الفيس، ثم نزل نايف هزازي في الدقائق الأخيرة مكان الدوسري، فسنحت له فرص عدة من دون نتيجة.