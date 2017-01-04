"النضال العربي لتحرير الأحواز" تتبنى تفجير خطي أنابيب بإيران - الوطن العربي

أعلنت حركة “النضال العربي لتحرير الأحواز”، الأربعاء، مسؤوليتها عن تفجير خطي أنابيب في جنوبي إيران الغني بالنفط، مؤكدة أن العام الجديد سيشهد نوعية ضد النظام.

وذكرت حركة “النضال العربي”، في بيان، أنها فجرت خطي أنابيب للنفط في وقت مبكر من صباح الثلاثاء في محافظة خوزستان، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وترافق البيان مع شريط فيديو نشر على الإنترنت، وقالت الحركة إنه يظهر لحظة انفجار أحد خطي الأنابيب، في حين لم تعلق وسائل الإعلام الرسمية على الهجوم.

عام الهجمات

وأوضح البيان أن التفجير يأتي ردا على نشر وزارة النفط الإيرانية لائحة من 29 شركة عالمية تأهلت للمنافسة على مشاريع بعد الاتفاق النووي.

وأضافت أن عام 2017 سوف يكون “مختلفا جدا عن السنوات الماضية حيث أعدت الحركة خططا مفصلة ودقيقة لتنفيذ عدد من العمليات الهامة ذات الكفاءة العالية ضد الدولة الإيرانية العدوة”.

وتتعرض الشعوب غير الفارسية إلى اضطهاد من النظام الإيراني، ومنذ سنوات تشهد المحافظات ذات الأغلبية الكردية شمال غربي إيران والعربية في الجنوب والبلوشية في الشرق حراك مناهض للسلطات.