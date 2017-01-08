النيران الصديقة تقود روما للفوز على جنوى في الكالتشيو

واصل روما ملاحقته ليوفنتوس في سباق الصدارة بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما انتزع فوزاً ثميناً وصعباً 1-0 من مضيفه جنوى في الجولة التاسعة عشر للمسابقة الأحد.

وأسفرت باقي مباريات الجولة التي أقيمت الأحد عن فوز إنتر على مضيفه أودينيزي 2-1، وأتلانتا على مضيفه كييفو 4-1 ولاتسيو على ضيفه كروتوني 1-0، فيما تعادل ساسولو مع ضيفه تورينو سلبياً.

وارتفع رصيد روما إلى 41 نقطة في المركز الثاني، ليشدد الخناق على يوفنتوس (المتصدر)، بعدما قلص الفارق معه إلى نقطة واحدة، قبل لقاء الأخير مع ضيفه بولونيا في وقت لاحق الأحد بالجولة ذاتها علماً بأن يوفنتوس مازال يمتلك مباراة أخرى مؤجلة أمام كروتوني ستجرى الشهر المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد جنوى، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، والرابعة خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة في البطولة، عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما سجل لاعب جنوى أرماندو إيتزو هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36 ليحقق فريق العاصمة الإيطالية انتصاره الخامس في مبارياته الست الأخيرة في المسابقة.