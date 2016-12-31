الهدنة في سوريا تدخل يومها الثاني رغم خروق محدودة

دخلت الهدنة في سوريا يومه الثاني وسط حالة من الهدوء الحذر في معظم المناطق، رغم تسجيل بعض الخروق المحدودة على عدة جبهات في أنحاء سوريا.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتهمت فيه المعارضة النظام، بقصف وادي بردى، بريف دمشق، وسط محاولات تقدم من قبل ميليشيا حزب الله بالمنطقة، فيما شنت مقاتلات ست عشرة غارة في حماة، وسط البلاد.

فقد وقعت مواجهات بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية على جبهة الإسكان في الغوطة الشرقية، بينما سقط ثلاثة قتلى بينهم طفل جراء استهداف الجيش السوري بالمدفعية منطقة وادي بردى في ريف دمشق.

وبحسب شبكة سوريا مباشر المعارضة فقد استهدفت القوات الحكومية بالرشاشات الثقيلة مدينة تلبيسة وحي الوعر ومنطقة الحولة في حمص.

وفي ريف حماة استهدفت المدفعية مناطق في قرى الزكاة والصياد وحصرايا والأربعين في ريف حماة.

صمود الهدنة

واتهم عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان، إيران وحلفاءها بمحاولة تقويض اتفاق الهدنة في سوريا، والعودة نحو التصعيد العسكري.

من جهة أخرى، قال ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، غريب حسو، إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا لم يحمل أي جديد.

واعتبر حسو أن المعارضة التي عقدت الاتفاق قريبة من الحكومة السورية، ولا تمثل كل مكونات الشعب، حسب تعبيره.

على صعيد آخر، وقعت فصائل المعارضة السورية اتفاقا فيما بينها، بضمان تركي روسي، حول المباحثات المرتقبة في العاصمة الكازاخستانية، أستانا.

وأشارت الفصائل إلى أنه من المنتظر أن يوقع ممثل النظام السوري على اتفاق مماثل. وأوضحت أن الاتفاق يتضمن الانتهاء من تشكيل وفد المعارضة بحلول السادس عشر من يناير المقبل، والبدء في مفاوضات أستانا مع الطرف الآخر في الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

وأخيرا يقوم كلا الوفدين من خلال العمل المشترك بإعداد خارطة طريق من أجل حل الأزمة السورية.