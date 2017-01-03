الهلال السعودي يتسبب في أزمة للكرة الإيرانية

شنّ المدير الفني لنادي بيروزي الإيراني ، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش هجوماً نارياً عل المدير الفني للمنتخب الإيراني ، البرتغالي كارلوس كيرؤوش لعدم تعاونه مع ناديه.

حيث قال إن فريقه لو فشل في التأهل للأدوار التالية في بطولة دوري أبطال آسيا سيكون بسبب كيروش .

وتحدث برانكو عن أن الهلال هو المنافس الأبرز في المجموعة، وكان عليهم الاستعداد له ، لكن مدرب المنتخب لم يحترم ذلك واستدعى لاعبيه لمعسكر المنتخب ، منتقداً ذلك بقوله :” يجب أن يكون التعاون من الطرفين لا أن يخدّم النادي عل المنتخب فقط”.

وقال برانكو في تصريحات للصحف الإيرانية أن فريقه يقيم معسكرا استعداديا للبطولة ولمباراة فريقه الهامة أمام الهلال، لكن مدرب منتخب بلاده استدعى أبرز لاعبيه لمعسكر المنتخب وبالتالي لن يكون هناك التجانس الذي يريده بين لاعبيه قبل مباراة الهلال .