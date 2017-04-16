الهلال يبدأ الاستعداد لمباراة حسم لقب دوري جميل السعودي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم في الهلال الأحد الاستعداد لمواجهة الشباب، الخميس المقبل في الرياض، ضمن الجولة الـ24 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويحتاج الهلال، المتصدر بـ57 نقطة، إلى الفوز على الشباب، للتتويج باللقب قبل مرحلتين على نهاية البطولة، حيث يبتعد بـ8 نقاط عن النصر، أقرب ملاحقيه.

وأبدت جماهير الهلال، تفاؤلاً كبيراً في قدرة لاعبي الفريق، على الفوز بالمباراة، للتتويج باللقب، وبدأت في الحشد لمباراة الخميس، ويتوقع أن تحظى المباراة بإقبال جماهيري كبير.

من جهته، أكد رامون دياز، مدرب الهلال، ثقته في الفوز على الشباب للتتويج باللقب، مبدياً سعادته بالتربع على صدارة البطولة، بفارق مريح عن أكبر منافسيه.