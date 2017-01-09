الهلال يخطط لخطف عوض خميس من النصر

يخطط مسئولو نادي الهلال، لخطف عوض خميس لاعب وسط نادي النصر مع دخول اللاعب المدة الحرة للتوقيع حيث ينتهي ارتباط اللاعب بالنصر بنهاية الموسم الجاري.

واستقبلت إدارة النصر تلك الأنباء باهتمام بالغ وعلى الفور فتح مدير عام الكرة بالنادي طلال النجار خطوط اتصال مع اللاعب لمعرفة شروطه لتجديد عقده، كونه من العناصر المؤثرة في صفوف الفريق.