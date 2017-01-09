الهلال يخطط لخطف عوض خميس من النصر

يخطط مسئولو نادي الهلال، لخطف عوض خميس لاعب وسط نادي النصر مع دخول اللاعب المدة الحرة للتوقيع حيث ينتهي ارتباط اللاعب بالنصر بنهاية الموسم الجاري.
واستقبلت إدارة النصر تلك الأنباء باهتمام بالغ وعلى الفور فتح مدير عام الكرة بالنادي طلال النجار خطوط اتصال مع اللاعب لمعرفة شروطه لتجديد عقده، كونه من العناصر المؤثرة في صفوف الفريق.
تعليق
ههههههههههههههههههههههه ياحبي لسواليفكم يا اعلام الفلس اجل بياخذون عوض خميس زي ما خذو خالد الغامدي هههههههههههاي والله انكم مساكين ارتقو شوي الاعلام مو كذا يا بعدي .
هذا تهريج ويريت اذا فييه اخبار عن تجديد عقود بعض لاعبين الهلال مثل الفرج والعابد وسالم غيرهم وهل المطالبات من لاعبين اجانب وغيرهم سددت ام لا ؟؟
والا تعتقد الن النصر اخباره اهم ومسوقه اكثر حت لو انها منافيه للحقائق لكن (اسم النصر) يكفي لتسويق بظاعتك .