اليابان ترصد ثماني سفن حربية صينية في بحر الصين الشرقي

ذكرت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأحد، أن “قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية رصدت ثماني سفن حربية صينية، من بينها حاملة طائرات، كانت تتجه شرقاً في بحر الصين الشرقي، طبقاً لما ذكرته وكالة “جي.جي.برس” اليابانية للأنباء.

وقال مسؤولون إنه “لم تدخل أي من السفن، على ما يبدو المياه اليابانية، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تبحر السفن الثماني بين جزيرة “أوكيناوا” الرئيسية بمقاطعة “أوكيناوا” وجزيرة “مياكو” بمقاطعة أوكيناوا أيضاً لدخول غرب المحيط الهادي”.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة بالوزارة بأن المدمرة “تون” التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية رصدت أسطولاً من السفن الحربية الصينية، حوالي الساعة الرابعة أمس السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش).

وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن “الأسطول كان يتألف من حاملة طائرات طراز “كوزنيتسوف” وثلاث مدمرات صواريخ وثلاث فرقاطات وسفينة”.

وكانت وزارة الدفاع الوطني الصينية قالت أمس السبت إن “حاملة الطائرات “لياونينج” وسفن أخرى ستجري تدريبات غرب المحيط الهادي”.