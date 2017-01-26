اليمن: التحالف يستهدف مواقع للانقلابيين في الحديدة

قامت مقاتلات التحالف بشنّ غارة جوية على موقع برج إرسال تابع لإذاعة محلية تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات استهدفت برج الإرسال التابع لإذاعة الحديدة الحكومية التي سيطر عليها الانقلابيون ويستخدمونها للتحريض على العنف وصارت واحدة من المحطات التي تديرها “لجنة التعبئة الحربية” التابعة للجماعة.

وأشارت المصادر إلى أن المقاتلات استهدفت أيضاً بثلاث غارات مزرعة يتخذها قيادات ميليشيات الحوثي وقوات صالح مركزاً لهم ويعقدون فيها اجتماعات بمديرية المراوعة شرق مدينة الحديدة.

وفي محافظة تعز، قصفت المقاتلات بست غارات مواقع لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصالح وسط وشمال مدينة المخا الساحلية غربي محافظة تعز.

وفي العاصمة صنعاء، قال شهود إن ثلاث غارات شنتها مقاتلات التحالف استهدفت معسكراً يسيطر عليه مسلحو جماعة الحوثي وقوات صالح، بالقرب من مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة.

وأضاف الشهود أن مقاتلات التحالف سبق أن استهدفت المعسكر ذاته بعدة غارات مطلع الأسبوع الجاري.