اليمن: التحالف يقصف مواقع الحوثيين في الحديدة

ذكرت مصادر محلية يمنية أن مقاتلات التحالف العربي، شنت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، غارات عنيفة على مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في محافظة الحديدة غرب صنعاء، عقب تعرض فرقاطة سعودية لهجوم من الحوثيين.

وقالت المصادر، إن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية على معسكر القوات البحرية والكلية البحرية في منطقة الكثيب، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف على الفور.

وبحسب المصادر، فقد هزت انفجارات عنيفة مدينة الحديدة، في حين لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء المدينة بشكل مكثف.

ولم تصدر قيادة التحالف بيانا في هذا الشأن حتى ساعة متأخرة من مساء الإثنين.