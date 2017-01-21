اليمن: القوات الحكومية على مشارف ميناء المخأ

أكد مصدر عسكري يمني أن قوات الشرعية باتت على مشارف ميناء المخأ الاستراتيجي على شريط البحر الأحمر، مساء أمس الجمعة.

وقال المصدر إن قوات الشرعية باتت على مشارف المخأ، وعلى بعد بضع كيلومترات من مركز البلدة والميناء الهام، مشيراً إلى أن قوات الشرعية تعمل على نزع الألغام التي زرعها الانقلابيون بكثافة في محاولة لمنع تقدم القوات صوب البلدة الاستراتيجية.

من جانبه، قال النقيب أحمد بامدحن، قائد كتيبة في القوات المتقدمة “قواتنا باتت على مشارف الميناء الهام في المخأ، وتحريرها سيتم خلال ساعات فقط”.

وأكد بامدحن انهيار الميليشيات الانقلابية، مشيداً بدعم قوات التحالف العربي ومقاتلاته في الجو.

وعلى صعيد آخر، وقع العشرات من عناصر الميليشيات أسرى بيد القوات الحكومية.

حيث قال مصدر طبي مرافق للقوات إن عدداً من عناصر الميليشيات أصيبوا خلال المواجهات قبل أن تنسحب ميليشياتهم وتقوم القوات الحكومية، بنقلهم إلى مكان الاحتجاز.

وأكد المصدر أنه تم عمل إسعافات أولية للجرحى من أسرى الميليشيات.