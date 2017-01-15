اليمن: قوات الشرعية تتقدم داخل معقل الحوثيين

أحرزت القوات الموالية للحكومة الشرعية انتصارات جديدة الأحد في ريف صعدة أقصى الشمال اليمني والمعقل الرئيس للمتمردين الحوثيين، حيث قتل وجرح العشرات بينهم ثلاثة من قيادات الانقلاب الميدانية في معارك من ثلاثة محاور.

وأكدت مصادر عسكرية “سيطرة وحدات من القوات الحكومية على مفرقة الجوف صعدة وقطعت الإمدادات على الانقلابيين”.

وقال قائد عسكري في الجبهة “إن القوات الشرعية في أحرزت انتصارات جديدة فجر الأحد في جبهات البقع كتاف بمحافظة صعدة معقل جماعة الحوثي وأن قوات المقاومة والجيش سيطرت بالكامل على مفرق الجوف الحدودي مع محافظة صعدة”.

وقال القيادي عبدالكريم النخعي “إن قوات الشرعية شنت هجوماً من ثلاثة محاور وتمكنت من تحرير مواقع ومعسكر وتلال في كتاب ومفرق الجوف صعدة”، مؤكداً أن العشرات من قادة الانقلاب قتلوا بينهم ثلاثة من القيادات الميدانية، وأن هناك عشرات الأسرى”.

وذكر أن قوات الشرعية تمكنت من استعادة أسلحة بينها دبابات ومدافع، تركها الحوثيون قبل أن يفروا هاربين تحت ضربات قوات الشرعية، بدعم كبير من التحالف العربي ومقاتلاته.