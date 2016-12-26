انتشال جثث قبطان الطائرة الروسية و80 راكبا

تمكن الغواصون المشاركون في عملية البحث في كارثة تحطم الطائرة الروسية المنكوبة “تو- 154” من انتشال 80 جثة من ضحايا الطائرة التي سقطت قبالة سواحل مدينة سوتشي جنوب روسيا.

وقال المصدر، الاثنين، إنه “خلال عمليات البحث تم العثور على شظايا كبيرة من جسم الطائرة ومحركها الأيمن”، حسب ما ذكرته وكالة “إنترفاكس”.

من جهتها نقلت وكالة “تاس” عن مصدر أمني تأكيده انتشال الغواصين لجثة قبطان الطائرة المنكوبة، رومان فولكوف.

وذكر المصدر أن الغواصين اكتشفوا الجثة بعد رفع أجزاء كبيرة من جسم الطائرة في قاع البحر، وتم التعرف على القبطان بواسطة العلامات الموجودة على ملابسه.