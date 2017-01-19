انطلاق فعاليات مهرجان مسقط 2017

تنطلق فعاليات مهرجان مسقط 2017 في إطلالته الجديدة متضمنا باقات متجددة ومتنوعة من الفعاليات والأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والعروض المسرحية والفنية والعالمية المخصصة للأسرة والطفل وكافة فئات المجتمع طوال 24 يوما من 19 من الشهر الجاري وحتى 11 من فبراير القادم.

وذلك في الموقعين الرئيسيين للمهرجان :متنزه النسيم العام ومتنزه العامرات العام بالإضافة إلى عدد من المواقع : كنادي عمان للسيارات، مسرح المدينة والنادي الثقافي والجمعية العمانية للكتّاب والأدباء، جمعية التصوير الضوئي، وجامعة السلطان قابوس، وغيرها من المواقع الأخرى.

وتشهد هذه الدورة من مهرجان مسقط إقامة عدد من الفعاليات الجديدة والتي تنفذ للمرة الأولى وهي فعاليات تجمع بين الترفيه والتسلية والتعليم والرياضة والتي تقام على أرض متنزه النسيم العام ومن هذه الفعاليات هي الغابة الاستوائية المطيرة والتي هي عبارة عن غابة استوائية شبه متكاملة بكافة مكوناتها الطبيعية ومؤثراتها من مجموعات نباتية ومجار مائية. إلى جانب استحداث لعبة البيبنتول والموجهة للشباب وهي لعبة تمزج بين الإثارة في اللعب وفن التصويب. إضافة إلى المعرض التعليمي والتثقيفي الخاص بالطيران والذي سيشمل عرضا للمعدات والأدوات الخاصة والمعلومات التثقيفية والتعليمية للمهتمين من زوار المهرجان بهذا المجال.

وتقام على متنزه النسيم العام كذلك فعاليات أخرى تم انتقاؤها لتتناسب مع مختلف أذواق شرائح المجتمع.

حيث يجد زوار المهرجان المهتمون بالتسوق في المعرض الاستهلاكي مجموعة متنوعة وكبيرة من المنتجات الاستهلاكية المحلية والعربية بمشاركة الأسر المنتجة.

كما وتضاء سماء المتنزه يومياً بعروض الألعاب النارية في الساعة 8:30 مساء ولمدة خمس دقائق . من جهة أخرى سيحتضن المسرح المفتوح عروضا فكاهية تفاعلية ومهرجي الخفة وكذلك حفلات فنية لنخبة من المطربين العمانيين. أما مسرح الطفل فسيشهد هو الآخر برامج وأنشطة ومسابقات ترفيهية وتعليمية متنوعة مخصصة للأطفال من مختلف الأعمار. كما ستشارك المؤسسات الحكومية والأهلية بأنشطة وفعاليات تعريفية وتعليمية تقدم لزوار المهرجان. إضافة إلى متنزه فنون التسلية والذي يتضمن مجموعة كبيرة من الألعاب الكهربائية المصنفة حسب الفئات العمرية المختلفة. وساحة الفرق الشعبية والفنون الحماسية التي ستقدم فيها مختلف الفنون الشعبية والاهازيج المتنوعة من مختلف ولايات السلطنة. وستشهد ساحة عروض المهارات تقديم عروض متنوعة أهمها ( اللهب ،العرض الأفريقي ، عرض الهواء والترومبولين ، عرض القباقب) من مختلف الفرق العالمية .

في حين متنزه العامرات العام سيضم باقة متنوعة من الفعاليات المختلفة مثل القرية التراثية العمانية والتي تعنى بتجسيد وإبراز الموروث العماني الشعبي والتراث والمكونة من أركان عديدة تعرض فيها مختلف الفنون الشعبية والأعمال التراثية التي تبرز ما تتمتع به السلطنة من موروث شعبي، بالإضافة إلى الآثار التاريخية والمصنوعات الحرفية والفنون والألعاب الشعبية والسوق الشعبي في القرية. وإلى جانب المعرض الاستهلاكي التجاري الذي يضم سلعا ومعروضات متنوعة من مختلف الجنسيات وبمشاركة من أصحاب المشاريع الصغيرة الوطنية. كما تتضمن الفعاليات متنزه فنون التسلية وعروض الساحات كعروض اللهب، والأكروبات، عروض المسرح للفرق الاستعراضية الفلكلورية الشعبية وعروض الألعاب النارية ومشاركات الجهات الحكومية والجمعيات الخدمية .

ومن أهم الفعاليات الرياضية في مهرجان مسقط 2017 والتي حرصت اللجنة الرئيسية المنظمة للمهرجان على إدخالها في الدورة الحالية من المهرجان بحيث تتناسب مع ميول الشباب ومواهبهم، هي إدراج تصفيات السلطنة المؤهلة للبطولة العالمية لخماسيات كرة القدم ” F5WC ” والمخصصة للهواة ضمن الفعاليات الرياضية المقررة لمهرجان مسقط في نسخته السابعة عشرة 2017م. إلى جانب فعالية سباق الانزلاق أو (الدرفت) والتي تقام على أرض الجمعية العمانية للسيارات وتضم الفعالية تنفيذ 6 فعاليات هي (تي 3-الدريفت الإقليمي- الدفع الرباعي- الرالي الصحراوي- الدريفت المحلي- الكارتينج). إضافة إلى احتضان الحدث الرياضي الأبرز هو تنظيم طواف عمان 2017 بمشاركة نخبة مميزة من الدراجين العالميين والذي سينطلق في 14 فبراير وحتى 19 فبراير. حيث سيتم تحديد مسار السباق خلال الأيام القادمة .

وقد خصصت اللجنة الرئيسية للمهرجان 10 فعاليات ثقافية ثرية في مضامينها وموضوعاتها التي تهتم بشتى فنون الأدب والثقافة، وتشمل الفعاليات الثقافية إقامة ندوات وأمسيات أدبية وشعرية متعددة المواضيع والتي تنفذ بالتعاون مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء والنادي الثقافي والجمعية الاقتصادية وجمعية التصوير الضوئي وعدد من الفنانين التشكيليين والنحاتين، ومن أبرز الفعاليات الثقافية في الدورة الحالية من مهرجان مسقط 2017 : منحوتة «عمان أرض السلام» ، ومحاضرة بعنوان : «الحوكمة : تجنب المخاطرة أو تعزيز الإنتاجية» وأمسية شعرية للشاعر الشيخ هلال السيابي، والدكتورة سعيدة بنت خاطر، وأمسية قصصية لعدد من القاصين ، وندوة ومعرض تاريخ السفن العمانية ، وندوة نقدية في الروايات العمانية، وحلقة عمل الكتابة القصصية ، وندوة الفنون في تعزيز الوسطية ومواجهة اللغو ، وملتقى المصورات الخليجيات الذي يشارك فيه عدد من المصورات العمانيات والخليجيات، وفعالية فنية بالتعاون مع دار الأوبرا السلطانية.

وسيشهد مسرح المدينة بمتنزه القرم العام إقامة عدد من العروض المسرحية الترفيهية والفكاهية والفنية لعدد من الفنانين العمانيين والخليجيين، وسيكون يومي 2-3 فبراير عرض للمسرحية الفكاهية «قلب للبيع» من بطولة الفنان الكويتي طارق العلي، بالإضافة إلى مسرحية فنية ثقافية بعنوان « البيت المسكون» تقديم مجموعة من الفنانين العمانيين وتنفيذ عرض موسيقي للمواهب وسيكون مخصصا للجاليات. كما ستنفذ الجمعية العمانية للسينما ملتقى الأزياء العالمية في يومي 9-10 فبراير لإبراز الجانب الحضاري للثقافات العالمية وأزيائها. إضافة إلى إحياء ليالٍ غنائية لنخبة من الفنانين العمانيين على مسرح متنزه النسيم العام.

وتجدد اللجنة المنظمة لمهرجان مسقط دعوة الجمهور الكريم من مواطنين ومقيمين وسياح إلى زيارة مواقع فعاليات المهرجان المختلفة للاستمتاع بفعالياته المتنوعة الترفيهية والتعليمية والثقافية والرياضية والفنية والاستفادة من العروض والفعاليات المختلفة متمنية للجميع قضاء أجمل الأوقات.