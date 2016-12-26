انطلاق مناورات قوات الدفاع الجوي في إيران

انطلقت في جنوب غرب إيران الاثنين مناورات الدفاع الجوي الكبرى بمشاركة وحدات الجيش وفيلق الحرس الثوري الإسلامي .

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة المناورات العميد عباس فرج بور علمداري إنها تهدف إلى التنسيق بين قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري والأصناف الأخرى للقوات المسلحة والنقل والانتشار السريع لأنواع المنظومات والأجهزة القتالية، بما فيها الرادارات والصواريخ والمدفعية ووسائل الاتصال للاستطلاع الإلكتروني.

وتستمر المناورات التي تحمل اسم ” مدافعو سماء الولاية 7 “، ثلاثة أيام في منطقة واسعة تشمل مدن الاهواز ومحافظات شيراز وكرمان وبوشهر وهرمزكان والجزر الثلاث (طنب الكبري وطنب الصغري وابوموسي) وجميع الحدود الجوية لهذه المناطق.

وتشارك في هذه المناورات وحدات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري ووحدات السيطرة والعمليات ومدفعية الجيش والحرس الثوري ووحدات من قوات التعبئة الشعبية وقوى الأمن الداخلي، وكذلك مقاتلات من طراز “أف-4” للقوات الجوية.