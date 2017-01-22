انفجار سيارة ملغومة قرب السفارة الإيطالية في طرابلس

قال مسؤول أمني إن سيارة ملغومة انفجرت مساء أمس السبت بالقرب من السفارة الإيطالية التي أعيد فتحها في الآونة الأخيرة بالعاصمة الليبية طرابلس لكن لم تقع إصابات فيما يبدو جراء الانفجار.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الانفجار وقع خلف السفارة المصرية المغلقة وعلى بعد شارعين من السفارة الإيطالية. وتابع المسؤول أن من المعتقد أن متفجرات وضعت داخل السيارة.

وقال شاهد في الموقع إنه تم إغلاق الطرق بالقرب من موقع الانفجار وإن العشرات من مسؤولي الأمن وصلوا كما نشرت عشرات المركبات في المنطقة. وتضررت بعض السيارات المتوقفة بجوار السيارة التي انفجرت لكن الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي سمع دويه على بعد كيلومتر واحد على الأقل كانت محدودة.

وصارت إيطاليا أول دولة غربية تعيد فتح سفارتها في طرابلس في وقت سابق من الشهر الجاري. وأغلقت معظم الدول سفاراتها عام 2014 وأوائل عام 2015 بعد اندلاع اشتباكات عنيفة ووقوع هجمات بالمدينة.

ولم يتضح حتى الآن المسؤول عن الانفجار.

ويوجد في ليبيا عدد كبير من الفصائل المسلحة المتنافسة التي يعارض بعضها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وتؤيدها إيطاليا بشدة.

ولتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد خلايا نائمة في العاصمة الليبية. وكان التنظيم أعلن في الماضي مسؤوليته عن هجمات هناك بينها هجمات استهدفت سفارات.

ودعمت حكومة الوفاق حملة على مدى الشهور السبعة الماضية لطرد الدولة الإسلامية من معقلها السابق في مدينة سرت الواقعة على بعد نحو 450 كيلومترا إلى الشرق من طرابلس.

وفي أواخر العام الماضي أرسلت إيطاليا -المستعمر السابق لليبيا- فرقة من القوات إلى غرب ليبيا لحراسة مستشفى إيطالي أقيم لمعالجة المصابين في الحملة على سرت.

وأثارت إعادة فتح السفارة الإيطالية احتجاجات من جانب فصائل في شرق ليبيا معارضة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.