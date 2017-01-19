انهيار برج في طهران يقتل 30 شخصا

أكد التلفزيون الإيراني الخميس مقتل 30 عنصر إطفاء على الأقل وإصابة العشرات بينما كانوا يحاولون السيطرة على نيران شبت في أحد الأبراج القديمة في العاصمة طهران.

وبلغ عدد الجرحى 75 مصابا، بينهم 30 مدنيا، أما الباقون فهم من عناصر الإطفاء.

وأدت النيران إلى انهيار البرج المعروف بـ“برج بلاسكو وهو مبنى قديم للغاية في جنوب طهران. هو برج تجاري في أغلبه” وفق ما جاء في التلفزيون الرسمي.

وأوضح المصدر ذاته أن “الحريق بدأ في الطابق التاسع”، مشيرا إلى أن النيران “تحت السيطرة تقريبا الآن”.

وقالت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء إن الشرطة طوقت السفارتين البريطانية والتركية اللتين تقعان قرب البرج.