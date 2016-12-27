بأمر غوغل: الهولوكوست حدثت بالفعل
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غوغل حذف نتائج البحث التي تنكر وقوع الهولوكوست
غوغل حذف نتائج البحث التي تنكر وقوع الهولوكوست
تكنولوجيا منوعات

بأمر غوغل: الهولوكوست حدثت بالفعل

27 ديسمبر, 2016
أحمد سالم
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لم يعد من الممكن أن تظهر لك نتيجة تقول: “محارق الهولوكوست لم تحدث قط”، إذا سألت محرك البحث الأشهر على مستوى العالم “غوغل” عن المذابح المنسوبة للنازيين ضد اليهود.

ويأتي القرار بعد انتقادات تعرض لها “غوغل”، بسبب إظهار مقال من موقع تابع للنازيين الجدد بعنوان “10 أسباب تؤكد أن الهولوكوست لم تحدث” في قمة النتائج، مما اعتبر “معاداة للسامية”.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محرك البحث “غوغل” حذف إجابات الإنكار على سؤال “هل وقعت محارق الهولوكست؟”، التي كانت تظهر عادة في قمة الصفحة الأولى.

ودافعت الشركة عن نفسها في بيان جاء فيه: “غوغل أسست لإمداد الناس بنتائج عالية الجودة وموثوق بها على أسئلتهم. نسعى لإعطاء المستخدمين محتوى متنوع من عدة مصادر ونحن ملتزمون بمبدأ الشبكة الحرة والمفتوحة”.

وتابع البيان: “تحديد أي الصفحات على الإنترنت تعطي أفضل إجابة تمثل تحديا كبيرا “..” نحن لا نحذف المحتوى من نتائج البحث، باستثناء حالات محدودة مثل المحتوى غير القانوني والبرامج الخبيثة وانتهاكات مبادئ مشرفي المواقع”.

ويسلط حذف النتائج الضوء على “فجوة” بين الحياد المفترض لدى “غوغل” من جهة، وواقع نتائج البحث من جهة أخرى.

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أحمد سالم

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